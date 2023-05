Gladson cumpre agenda nos EUA para desenvolvimento de parcerias estratégicas

O governador Gladson Cameli, visando o desenvolvimento de parcerias e estratégias relacionadas ao meio ambiente, cumpre agenda entre os dias 7 a 10 de maio em Washington, nos Estados Unidos.

Além do governador, a comitiva acreana conta com a participação da secretária de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas, Julie Messias, da secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa e do chefe do Gabinete do governador, José Rosemar Andrade.

A agenda tem por objetivo semear novas parcerias com organizações governamentais, não governamentais e do setor privado, visando aumentar o fluxo de financiamentos e investimentos para os estados subnacionais membros da Força-Tarefa (GCF).

Dentre as propostas que serão debatidas nas reuniões, se destaca o compartilhamento e a relevância de incrementar de forma significativa o fluxo de financiamento e investimentos para o desenvolvimento de baixas emissões; a divulgação das políticas de gestão ambiental e os compromissos assumidos no marco da agenda climática nacional.“Estamos buscando fortalecer a bioeconomia e cadeias produtivas dos estados da Amazônia. Precisamos desenvolver a sustentabilidade para gerar mais emprego e renda para o nosso estado”, enfatizou o governador Gladson Cameli.

A missão é liderada no Brasil pelos governadores que assumiram este compromisso na reunião anual e conta com a participação de diversos secretários de Meio Ambiente, de outras pastas e as equipes de assessoramento e apoio dos governadores.