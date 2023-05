Gladson dança hit de sucesso ‘Voando pro Pará’ com Joelma; assista o vídeo

A cantora Joelma, durante o show promovido pelo Governo do Acre, nesta segunda-feira (1), data em que se celebra o Dia do Trabalhador, chamou o governador Gladson Cameli (Progressistas) no palco para agradecer o convite e parabenizar pela festa.

Além disso, a artista aproveitou e convidou o governador para dançar um dos maiores hits ‘Voando pro Pará’, com um dos refrões mais conhecidos da cantora. Com Joelma, o governador foi aplaudido pelo público que lota a praça em frente ao Palácio Rio Branco.

A “Rainha do Calypso” sobiu no palco às 20h com uma performance de tirar o fôlego. O show da cantora tem interpretação simultânea na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

É a primeira vez que um show contará com a interpretação de forma simultânea, com o apoio de quatro profissionais, na capital.