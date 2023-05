O governador Gladson Cameli já formou as comissões organizadoras dos dois maiores exentos de exposição do Acre, nas edições de 2023: a ExpoAcre e a ExpoJuruá.

Os nomes foram publicados na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (9).

O coordenador-geral da ExpoAcre é o secretário de Governo e ex-secretário de Saúde, Alysson Bestene. O responsável pela ExpoJuruá é o secretário da Casa Civil, Jonathan Xavier Donadoni.

Fazem parte do grupo, como coordenadores adjuntos, os secretários Ítalo César Soares de Medeiros e Júlio Cézar Moura de Farias.

Gladson também definiu os coordenadores setoriais. José Luís Tchê será responsável pelo eixo de Agronegócio; Marcelo Messias de Carvalho pelo Turismo, Empreendedorismo e Cultura; Assurbanípal Barbary de Mesquita pela Indústria e Comércio; e Glauber Ueyke Montenegro Mappes pela Infraestrutura.

A ExpoAcre acontece entre os dias 29 de julho a 6 de agosto. Já a ExpoJuruá, acontece entre os dias 30 de agosto a 03 de setembro em Cruzeiro do Sul.

Programação

Os cantores Mari Fernandez, Zé Vaqueiro e Zé Neto e Cristiano, Nattanzinho farão parte da programação da ExpoAcre. A novidade é Evoney Fernandes.

A primeira noite de ExpoAcre conta com o show de Enovey Fernandes, já no domingo, dia 30 de julho, acontece o show de Nattanzinho. No dia 02 de agosto, será Mari Fernandez e Zé Vaqueiro e, para encerrar a feira, será Zé Neto e Cristiano, 06 de agosto.