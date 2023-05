Gladson doa terreno para construção da nova sede da Aleac em outra parte da cidade

O governador Gladson Cameli (Progressistas), durante a reunião do Parlamento Amazônico nesta quarta-feira (31), assinou o termo de afetação de imóvel, onde deverá ser construído a nova sede do Poder Legislativo do Acre.

O terreno que antes era de propriedade do Ministério Público do Acre, foi doado ao governo do Estado, que fez a doação à Assembleia Legislativa do Acre.

As tratativas de doação foram feitas ainda durante a gestão do ex-presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior.

“A construção da nova sede da Aleac é de grande significado para nós e para a população em geral, trará sem dúvidas mais conforto aos servidores e celeridades às atividades legislativas”, disse.

O local da nova sede fica localizado no Portal da Amazônia, próximo da Cidade da Justiça. Gladson declarou que a doação do espaço só foi possível por conta da parceria entre os três poderes.

“Com o fortalecimento do parlamento acreano o executivo também ganha, assim como a população porque garantimos também a celeridade e a melhoria dos trabalhos desta instituição”, finalizou o governador.