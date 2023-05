Gladson nomeia mais de 30 novos cargos comissionados; veja nomes

O Governo do Acre nomeou, nesta quinta-feira (18), pelo menos 30 novos cargos comissionados no Diário Oficial do Estado (DOE). Os novos nomes irão compor o executivo estadual.

Dentre as nomeações, estão servidores para a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE), Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) e Secretaria de Estado de Administração (SEAD).

Veja as nomeações:

Nomear JOSÉ ELSON SANTIAGO DE MELO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear DANIELY DE ALBUQUERQUE RAMOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear MARCOS ANTÔNIO DA SILVA MANSOUR para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear DENICIA MENEZES DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear WILLIAN ALENCAR MOREIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear KEVIN WANDSON COSTA FERNANDES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e

Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Administração – SEAD.

Nomear PATRICIA CASTRO VIDAL RUSSO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP.

Nomear WALISSON FELIPE OLIVEIRA AIACHE para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear ERYCAR DA SILVA OLIVEIRA BARROS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, no Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC.

Nomear HELLEN KELLEN VILLALBA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT.

Nomear MARCELO RIBEIRO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear ANTONIO DA SILVA LISBÔA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

Nomear NEUNILHA JERONIMO DE LIMA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear RITA MARIA SILVA DOS SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP.

Nomear DIEGO SOUZA NASCIMENTO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI.

Nomear ERIVELTON LAIA VIEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear RODOMILSON LOREDO GOMES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT.

Nomear JOSÉ CLAVIO DE AGUIAR DOMINGOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e

Assessoramento, referência CAS-3, no Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.

Nomear CELSO LUIZ MOREIRA JUCÁ FILHO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

Nomear JOSÉ ITAMAR SANTIAGO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

Nomear IGOR JOSÉ BRITO DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

Nomear KELEM MAGALHÃES DEL ÁGUILA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

Nomear DAVID CAPISTANO DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

Nomear HIGOR JAVAN OLIVEIRA VIEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

Nomear ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Administração – SEAD.

Nomear UNALIA MATIAS MIRANDA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Administração – SEAD.

Nomear JOSUÉ SILVA DOS SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear MARIA DO CARMO QUEIROZ DOS SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear ALDENIR FARACHE BARROSO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, no Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC.

Nomear IZANA FAÇANHA DE LIMA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear RAISA KELLY DA SILVA MODESTO NUNES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e

Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

Nomear VICTORIA SOUZA DA FROTA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.