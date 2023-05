Gladson participa de cerimônia do Mérito Judiciário do ministro do STJ

Com serviços e méritos dignos de honra, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reynaldo Fonseca, foi agraciado na manhã desta sexta-feira, 26, no plenário do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), com a Ordem do Mérito Judiciário.

O governador Gladson Cameli participou da solenidade e se disse feliz com a honraria entregue ao ministro.

“Me sinto honrado em recebê-lo no estado. É importante que tenhamos o Estado de Direito presente em todos os estados da federação. A vinda do ministro mostra a presença do poder Judiciário em todo o Brasil”, declarou.

Com 31 anos de magistratura e 41 anos de serviço público, Reynaldo Fonseca foi agraciado com a honraria do grau de Grande Oficial. Fonseca é reconhecido por dar destaque ao princípio da fraternidade em seus estudos e atuação.

“A principal política do Judiciário é tratar as pessoas de forma igualitária, com respeito à diversidade e às diferenças. Estou muito feliz com essa honraria, recebida desse tribunal que tem respeito no cenário nacional e internacional, e que tem um compromisso além das fronteiras dos nossos países vizinhos americanos”, frisou o ministro do STJ, Fonseca.

A desembargadora-presidente do Tribunal de Justiça, Regina Ferrari, pontuou o princípio da fraternidade, que é um dos principais temas abordados pelo ministro em sua atuação.

“O princípio constitucional do direito é a fraternidade, isso significa que ao aplicarmos a justiça precisamos ter o olhar e apoio fraterno às pessoas, que é o que o ministro Reynaldo Fonseca tanto defende”, disse.

Participaram da solenidade também o deputado estadual Pedro Longo, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Acre; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, Rodrigo Ayache; e o procurador-geral do Ministério Público do Estado do Acre, Danilo Lovisaro.