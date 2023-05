O ex-prefeito de Sena Madureira, Ulisses Dávila Modesto, morreu nesta quarta-feira (17) aos 75 anos, vítima de câncer. A informação foi dada pela família à reportagem do ContilNet.

Ele estava internado no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, local onde o falecimento foi atestado pela equipe médica.

O governador do Acre, Gladson Cameli, se manifestou sobre o falecimento em suas redes sociais com uma nota de pesar. “Além de um político brilhante, Ulisses era um grande filho do Acre, do direito, e da sua Sena Madureira, que nunca abandonou. Foi um dos primeiros políticos a me apoiar, ainda no início da carreira”, disse o governador.

Segundo a família, o corpo de Ulisses será velado e sepultado em Sena Madureira, sua terra natal.

Veja a nota de pesar completa do Governador

Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do advogado e ex-prefeito de Sena Madureira Ulisses D’Ávila Modesto, ocorrido na tarde desta quarta-feira, 17, no Hospital João Câncio Fernandes.

Além de um político brilhante, Ulisses era um grande filho do Acre, do direito, e da sua Sena Madureira, que nunca abandonou.

Foi um dos primeiros políticos a me apoiar, ainda no início da carreira. Sempre me recebeu com respeito e, acima de tudo, paixão pelas coisas do Acre nas minhas visitas a Sena.

Hoje cheguei aqui e me deparei com essa triste notícia. Ulisses deixa um legado de amor e dedicação ao direito e ao povo de Sena Madureira.

Como governador e amigo, rogo a Deus que o receba em sua morada e possa, neste momento de dor e sofrimento, confortar seus familiares e a multidão de amigos que cultivou enquanto esteve nesta terra.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre