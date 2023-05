Gladson sanciona lei que muda o nome do hospital do Juruá

O governador Gladson Cameli sancionou nesta terça-feira (30) a lei que muda o nome do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, para Hospital Irmã Nair Reichert.

A lei é de autoria do deputado estadual Clodoaldo Rodrigues. A freira que foi diretora da unidade hospitalar durante 15 anos, morreu no dia 24 de setembro de 2022, de pneumonia.

Clodoaldo Rodrigues disse que irmã Nair merece a homenagem por ter dedicado a vida em prol da saúde. . “A irmã Nair é exemplo a ser seguido. Ela atuou em benefício da saúde não só em Cruzeiro do Sul, como também em Rio Branco. Aqui em Cruzeiro são inúmeros os exemplos da boa gestão e de empenho dela para que a população fosse bem atendida e assistida no Hospital”, citou o parlamentar.

irmã Nair era muito querida e respeitada por todos no Hospital Regional do Juruá, que ela administrava por meio da Associação Nossa Senhora da Saúde – Anssau. A religiosa já havia estado à frente do Hospital Santa Juliana e da Fundhacre em Rio Branco e fazia parte da Congregação de Servas de Maria Reparadora.