Global Esports Tour chega ao Rio de Janeiro em 2023; evento está previsto para novembro

O Rio de Janeiro se prepara para receber mais um grande evento esportivo: O Global Esports Tour (GET) desembarca na cidade para as temporadas de 2023, 2024 e 2025. A Federação Global de Esports confirmou a edição do GET na Cidade Maravilhosa, aumentando ainda mais sua força na América do Sul. Em 2023, o evento está previsto para novembro, no Maracanãzinho.

O evento recebeu o apoio oficial do Secretário de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, na ocasião do lançamento do Circuito Estadual de Esports, organizado pela FERJEE.

“Recebemos através do próprio Cláudio Castro a proposta junto a CBGE e a FERJEE, a possibilidade de trazer a GET para o Brasil. A última edição foi em Dubai, e temos total consciência que um evento de grande porte como esse pode abrir portas para outros eventos, fomentando ainda mais o esporte eletrônico no Rio de Janeiro”, afirmou Rafael.

O GET é um evento de competição internacional de Esportes Eletrônicos com as melhores equipes do ranking mundial e que se inicia três meses antes com uma classificatória nacional para eleger o representante brasileiro.

“Estamos entusiasmados em confirmar o Rio de Janeiro, Brasil, como cidade anfitriã do Global Esports Tour para o próximo três anos,” disse Chris Chan, Presidente do GEF.

Além de ser uma região chave para o crescimento da modalidade, sediar o GET no Rio de Janeiro é uma prova do compromisso do Estado com o desenvolvimento dos esportes eletrônicos.

Para Rodrigo Castro, Assessor Especial do Governo do Estado do Rio de Janeiro, promover um evento deste porte e formato é muito mais que apenas fomentar a modalidade esportiva:

“Além de incrementar a economia do Estado, o esport também é uma forma de transformar vidas. É um privilégio trazer para o Rio de Janeiro um evento esportivo internacional que também promove a música, as artes e a cultura. Temos orgulho de ser os anfitriões deste importante evento global para nossa juventude e comunidade de jogos, e estamos comprometidos com o desenvolvimento dos esports”, expressou.

Paulo Roberto Ribas, presidente da Confederação Brasileira de Games e Esports, também falou sobre o anúncio:

“Esta é uma tremenda oportunidade para mostrar nossos talentosos atletas de esports, promover a modalidade e desenvolver a indústria dos esportes eletrônicos no Brasil.”

Essa iniciativa faz parte de um plano do governo do estado, da prefeitura do Rio, da Confederação

Brasileira e da FERJEE de fomentar os esportes eletrônicos na cidade. Um calendário composto por médios e grandes eventos está sendo preparado para agregar mais oportunidade, emprego e economia criativa dentro do cenário de esporte eletrônico no Rio de Janeiro, transformando o RJ numa verdadeira capital dos esports no Brasil.

Sobre a Federação Global de Esports:

Da sede mundial em Cingapura e centros estratégicos ao redor do mundo, a Federação Global de Esports promove a credibilidade, legitimidade e prestígio dos esports. Alimentados por valores universais, ela reúne atletas, jogadores, desenvolvedores, editores, parceiros da comunidade e organizações esportivas em uma plataforma inclusiva.

Além de um portfólio de eventos globais de prestígio, juntamente com nossos estratégicos, a instituição atua em uma série de Iniciativas de Impacto Social Global (GSII) para criar um impacto social positivo.

Inspirada no lema – #worldconnected – a missão do grupo exige o desenvolvimento de iniciativas tangíveis que estejam a serviço da comunidade mundial de esports.