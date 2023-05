Governo dá início a concurso da PM com diversas vagas; veja detalhes

O Governo do Acre publicou no Diário Oficial (DOE) desta quarta-feira (24) a instituição da comissão que irá coordenar a realização do concurso público da Polícia Militar do Estado do Acre.

De acordo com a publicação, o concurso deverá ofertar vagas para o quadro de oficiais combatentes e oficiais de saúde da Polícia Militar.

A comissão será responsável por fornecer todas as informações necessárias para a realização do concurso público, tais como número de vagas, descrição dos cargos com indicação da localização das vagas, remuneração, requisitos para provimento, e, ainda, disponibilizar à empresa realizadora toda a legislação do concurso.

A Comissão está composta por representantes da Secretaria de Estado de Administração (SEAD), da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC).

Cada membro da Comissão terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e seus impedimentos.

Banca e requisitos

Em fevereiro de 2022, a Assembleia Legislativa do Acre aprovou o projeto de lei que modifica a idade máxima para os concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado.

O requisito passa de 30 para 32 anos nos cargos de soldado e oficial. A medida busca aperfeiçoar os serviços operacionais ofertados à população acreana.

O número total de vagas e as especialidades contempladas ainda não foram revelados.

A banca examinadora é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).