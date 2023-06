Governo decreta 3 pontos facultativos e 1 feriado em junho; veja as datas

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (30), o decreto que considera ponto facultativo nos dias 8 junho (Corpus Christi) e feriado estadual do aniversário do Acre, no dia 15 de junho.

O decreto nº 11.246, considera ainda, ponto facultativo nos também nos dias 9 e 16 de junho.

Os secretários de Estado e as demais autoridades da administração pública estão autorizados a convocar seus servidores para expediente normal, se houver necessidade de serviço, “dispensando da respectiva compensação os servidores que vierem cumprir horário neste período”.

O atendimento nas unidades de saúde e Hospital das Clinicas, bem como os serviços de Atendimento Médico Especializado, Serviço de Apoio Diagnóstico, Setores de Internação, Centro Cirúrgico, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e Central de Agendamento de Cirurgias funcionam normalmente.

Delegacias também abrem nesses dias.