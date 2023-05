Governo divulga classificação final do concurso da Polícia Civil; confira os nomes

O Governo do Acre divulgou a retificação da lista final de classificados nas 1ª e 2ª fases do concurso público da Polícia Civil. A publicação saiu no Diário Oficial do Estado, desta quinta-feira (25).

Os cargos disponibilizados no edital foram os de agente de polícia, auxiliar de necropsia, delegado de polícia e escrivão de polícia. Foram classificadas um total de 625 pessoas.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso por meio dos telefones 0800 668 2175 e 3674-9190. Ou ainda através do e-mail [email protected]

Confira a lista completa no Diário desta quinta-feira:

Diário Oficial