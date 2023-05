Governo do Acre autoriza construção de duas escolas de ensino fundamental

Preocupado com a educação no Estado, o governador Gladson Cameli assinou nesta terça-feira (30), o termo de convênio para a construção de duas escolas de ensino fundamental no município de Mâncio Lima.

O convênio é uma parceria entre o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e a prefeitura.

Uma das escolas será construída na comunidade Bom Jesus – Rio Azul e a segunda, no Bairro Guarani. O investimento total será de R$ 2 milhões, sendo R$1.8 milhão do Estado e R$ 200 mil do município.

“É de extrema importância nós podermos oferecer cidadania para as nossas crianças. É um desafio atual do governo Gladson Cameli a erradicação do analfabetismo. Nós temos no estado um índice alto de analfabetos e isso só vai zerar com o quê? Com a construção de novas escolas e melhoria da qualidade do ensino”, disse o secretário adjunto da SEE, João Sebastião Flores da Silva.

Assinaram o convênio o governador Gladson Cameli; o secretário adjunto de Ensino da SEE, João Sebastião Flores da Silva; o prefeito do município de Mâncio Lima, Isaac Lima; e testemunhas.

O convênio vem em um momento importante para o município, que neste dia 30 de maio completa 46 anos de emancipação política.