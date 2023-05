Governo do Acre divulga nova identidade visual para gestão de 2023-2026

O Governo do Acre divulgou, na manhã desta quinta-feira (18) no Diário Oficial do Estado (DOE), a identidade visual da gestão de 2023 a 2026.

No Manual Prático de Marca do Governo do Estado do Acre é apresentado o conceito da marca, o significado das cores, diretrizes da marca, grid de construção, assinatura visual, tipografia, uniformes, gola polo, coletes, crachás, placas, veículos, adesivo de uso excluviso, fachadas e outros itens.

Segundo a publicação, o conceito da marca se baseia nas raízes do Estado. “O Acre é único. Seja pelas suas riquezas naturais ainda intocadas, seja pela sua história. Resgatar esse DNA é mais que uma obrigação governamental, é promover o reecontro de um povo com suas raízes. O Acre é maior que políticos, partidos ou correntes”, diz.

Cores

As cores contidas no brasão são verde, que indica a esperança, o amarelo, que representa as riquezas da terra, o vermelho, que representa o sangue “dos bravos que lutaram pela anexação da área do atual estado do Acre ao Brasil”, a cor azul indica confiança, lealdade e segurança, e por fim, a cor preta, que tende ser associada à elegância.

Já a cor que predomina a nova identidade visual do governo é a verde. A partir da implementação da nova identidade, as fachadas, as placas, crachás, coletes e uniformes serão, predominantemente, desta cor.

Veja o novo Manual Prático da Marca do Governo do Acre:

manual prático da marca do governo