Governo do Acre entrega tablets, kits pedagógicos e do Pré-Enem Legal

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) realizou a entrega, na manhã desta quinta-feira (25), na Escola Adalci Simões, localizada na entrada do município de Senador Guiomard, de tablets, kits do pré-Enem Legal e kits pedagógicos aos alunos, além de laboratórios de física, química, matemática, biologia e de informática.

O secretário adjunto Tião Flores lembrou a sensibilidade do governador Gladson Cameli em beneficiar quem chama de “minhas autoridades”. “Isso significa a universalização do ensino, pois o nosso governador determinou para não haver diferença entre o ensino privado e o ensino público, para que se tenha as mesmas condições de competitividade”, afirmou.

Sobre os tablets, Flores lembrou que o governo deverá encaminhar à Assembleia Legislativa (Aleac) um projeto de lei para que os alunos fiquem com os equipamentos de maneira permanente, sem a necessidade de devolver à escola. São mais de 40 mil tablets que serão distribuídos pelo governo.

O diretor da Adalci Simões, Alzimiro Monte, destacou que os materiais distribuídos pelo governo aos estudantes irão potencializar e dar melhores condições de ensino. “Trata-se de um momento ímpar, em que o esforço do governo em prol da educação vai impulsionar e capacitar os nossos alunos”, disse.

Quem aproveitou para agradecer a oportunidade dos materiais recebidos foi a aluna Isabela Chaves, para quem os kits do pré-Enem e os tablets serão fundamentais, para que os alunos possam se esforçar cada vez mais. “Era o impulso que faltava para a gente buscar coisas novas”, destacou.

Do ato da entrega também participaram o coordenador do núcleo da SEE em Senador Guiomard, Elenilson Pereira, professores e alunos da instituição.