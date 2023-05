Governo lança campanha Não se Cale para combater o assédio no local de trabalho

O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Mulher (Semulher) lançou, nesta terça-feira, 2, a campanha Não se Cale, que tem como objetivo enfrentar e prevenir o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, oferecendo informações e suporte para denúncias.

Ao longo do mês de maio, a equipe multidisciplinar da Semulher estará empenhada em conscientizar os servidores estaduais sobre a temática, por meio de palestras e materiais didáticos. A primeira instituição a ser contemplada foi a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que recebeu a palestra inaugural da campanha na manhã desta terça-feira.

A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, reforça que “o primeiro passo para romper esse ciclo é acabar com o silêncio, e esse é o lema da nossa campanha. Se você ou alguém que conhece estiver passando por situações de assédio moral ou sexual, não se cale, denuncie”.

A denúncia de qualquer tipo de assédio pode ser feita de forma anônima e segura, através da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 e pelo WhatsApp nacional da Central, no número (61) 99610-0180. Também é possível entrar em contato com a Semulher, no número (68) 99605-0657.