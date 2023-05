Governo do Acre nomeia novos cargos comissionados nesta terça; veja nomes

O Governo do Acre nomeou, nesta terça-feira (9), pelo menos 12 novos cargos comissionados no Diário Oficial do Estado (DOE). Os novos nomes irão compor o executivo estadual.

Dentre as nomeações, estão servidores para a Secretaria de Estado de Administração (SEAD), Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (IDAF).

Veja as nomeações:

Nomear JAINE LIMA BRAGA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Administração – SEAD.

Nomear JESSICA DA SILVA MAGALHÃES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear TATIANE FONSECA DA ROCHA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre – IDAF.

Nomear BENTO JOSÉ DA SILVA LIMA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre – IDAF.

Nomear CLECIANA ROCHA DE AZEVEDO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

Nomear JARCLEIA LIMA DO NASCIMENTO CORDEIRO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear KARTEJANE MACHADO DO NASCIMENTO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear BRUNO CARDOSO FERNANDES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear WALTER LEITÃO PRADO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear ALEXANDRE FERREIRA RIBEIRO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

Nomear JAQUELINE ANTONIA SOUZA MESSIAS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

Nomear LEICIANE MESQUITA DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN.