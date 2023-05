Governo do Acre nomeia quase 20 novos cargos comissionados nesta quinta; confira

O Governo do Acre publicou nesta quinta-feira (04), no Diário Oficial do Estado (DOE), 19 novos cargos comissionados. Os nomes irão compor diversos setores do executivo estadual.

Entre as secretarias com novas nomeações, está a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), e a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE). Confira os nomes:

Nomear MARIA LUZIANE RIBEIRO FARIAS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear ALEXSON RAFAEL DE ALMEIDA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear EVANISIA COSTA CORREIA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear GENILCIA ARAÚJO DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear MACSON PINHEIRO DE AZEVEDO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

Nomear DELMAR DE JESUS DAMASCENO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, no Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE.

Nomear GLEYSON MARGARIDO AREAL FERREIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear FRANCISCO SIRNANDE CAJAZEIRA DE MELO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear ANDRE ARAUJO DO NASCIMENTO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS2, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear SILIANE OLIVEIRA BARBOSA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear JULIANA CORREIA DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre – CAGEACRE.

Nomear MARIA DA LIBERDADE PEREIRA DA SILVA BRAGA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, no Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC.

Nomear LEVI BEZERRA DE OLIVEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS- 7, no Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC.

Nomear ALDEMIR TEIXEIRA SALES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS- 2, no Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC.

Nomear FRANCISCA ALIANE SOUZA NUNES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, no Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre – SANEACRE.

Nomear LUAN SILVA OLIVEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre – CAGEACRE.

Nomear MISHELY FERREIRA DO VALE TEIXEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear JOSÉ HILÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Administração – SEAD.

Nomear WEVERTON FRANCISCO DA SILVA MATIAS para exercer cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial, referência DAE-1, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.