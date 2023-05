Governo do Estado entrega 768 títulos definitivos para as famílias de Mâncio Lima

No dia em que comemora 46 anos de emancipação política, Mâncio Lima foi contemplado com mais uma importante ação governamental. Desta vez, o Estado, por meio do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), realizou nesta terça-feira, 30, a entrega de 768 títulos definitivos para moradores da cidade mais ocidental do país. A solenidade contou com a participação do governador Gladson Cameli.

“Aqui está mais uma prova de que, unidos, somos mais fortes. Em nome do governo do Estado, gostaria de agradecer o Tribunal de Justiça, a Prefeitura de Mâncio Lima, a Assembleia Legislativa e todos os nossos parceiros. Quase 800 famílias foram contempladas e vamos continuar ajudando a nossa população nos 22 municípios”, afirmou o governante.

A distribuição dos documentos de regularização fundiária faz parte do Programa Minha Terra de Papel Passado, do Iteracre, e beneficiou famílias dos bairros Centro, José Martins e São Vidal. O investimento público foi de R$ 4,9 milhões.

Além de proporcionar cidadania, os títulos possibilitarão que as famílias tenham acesso aos programas de crédito imobiliário e contribuirão com a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e com a gestão ambiental urbana.

“O Programa Minha Terra de Papel Passado tem trazido dignidade para milhares de famílias. Nos próximos meses, entregaremos mais títulos definitivos em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Rio Branco”, garantiu Gabriela Câmara, presidente da autarquia.

O Colégio São Francisco foi contemplado com a documentação. Graças à regularização, a unidade de ensino, que funciona há quase 50 anos no município, poderá receber recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a construção de uma quadra poliesportiva no valor de R$ 500 mil.

“Já tínhamos o recurso para construir a quadra, mas a liberação pelo FNDE depende da documentação da terra. Agora, em posse do título, vamos poder dar início a essa obra, que será muito importante para os nossos alunos”, comemorou a gestora do colégio, a freira Maria Farias.

Morador do Bairro São Vidal há oito anos, Raimundo Nonato dos Anjos também recebeu o título definitivo de sua propriedade. “Estou muito feliz por estar recebendo esse documento e agora eu posso dizer que a minha casa é realmente minha”, disse.

O evento contou ainda com a participação do secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni; do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima; e dos deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues, Luiz Gonzaga, Manoel Moraes, Nicolau Júnior e Pedro Longo; entre outras autoridades.