Governo e Prefeitura de Jordão avançam em obras no aeródromo do município

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Jordão, tem avançado nas obras de manutenção do aeródromo do município.

“Estamos seguindo uma determinação do governador Gladson Cameli, de garantir melhorias para o aeródromo de Jordão, e temos trabalhado em parceria com a prefeitura”, afirmou o presidente interino do Deracre, Sócrates Guimarães.

Nesta terça-feira, 9, a equipe tem trabalhado no aeródromo, na reforma de um galpão, e na sede, que deve beneficiar os servidores que atuam na localidade.

“É uma prioridade da gestão estadual, e temos buscado melhorar a estrutura do aeródromo e, assim, levar mais acesso às famílias”, disse.

Em março, o Deracre encaminhou uma equipe de colaboradores para o município para assumir as obras de manutenção do aeródromo. Somente em 2023, a autarquia encaminhou mais de 215 toneladas de insumos para o serviço de tapa-buraco na pista de pouso.

“Assumimos as obras de manutenção no aeródromo em março e temos uma equipe do Deracre presente, que tem executado serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica”, destacou.

Devido ao acesso do município ser restringido pelas malhas aérea e fluvial, o transporte de insumos e materiais pelos rios se torna um desafio, embora seja o meio mais viável. O Deracre dispõe de uma balsa que realiza o trabalho.

Em abril, o governo assinou um acordo de cooperação técnica visando ampliar os trabalhos de reforma no aeródromo daquele município. Com o acordo, o governo e a prefeitura passaram a realizar os trabalhos em conjunto, cabendo ao Deracre o envio de mão de obra, insumos e meios necessários para execução da reforma. A prefeitura deve garantir a cessão de máquinas, colaboradores, hospedagem e alimentação.