Governo entrega R$ 2 milhões em infraestrutura no Parque Industrial de Acrelândia

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), entregou na manhã desta sexta-feira (26), no município de Acrelândia, as melhorias do Parque Industrial da região. Mais de R$ 2 milhões foram investidos em infraestrutura viária, beneficiando nove moveleiros, uma cerâmica e uma indústria de beneficiamento de café (em fase de implantação).

Para o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, é dever do Estado promover o ambiente de negócios e criar as estruturas básicas para o desenvolvimento regional. Ele destacou a importância da regularização ambiental de todos os empreendedores instalados no parque.

“Essa foi uma reivindicação antiga acatada pelo governador Gladson Cameli, que não mediu esforços para atender, visando a adequação desse espaço para o recebimento de novos empreendimentos com geração de mais emprego e renda. O próximo passo é a regularização ambiental de todos os que estão instalados na área, acrescentou Mesquita.

O presidente da Fieac, José Adriano Ribeiro, chamou a atenção para o papel do empreendedor. Ao destacar o apoio do governo, afirmou que o olhar tem que estar voltado para a união. “Os investimentos na indústria não têm cor partidária. O Estado cumpre o seu papel e os empreendedores precisam estar atentos às exigências de mercado para que seu negócio sempre cresça. A Fieac é parceira e se coloca à disposição para resolver as questões ambientais”, analisou Adriano.

O empresário Jader Lopes Costa agradeceu a ajuda governamental e informou que, com nova estrutura, o Parque Industrial vai receber novos empreendedores. “Além de uma fábrica de café que já está em fase de instalação, está praticamente certa a vinda de uma indústria de fertilizantes de Santa Catarina, que já tem R$ 15 milhões em negócios fechados com o Acre”, garantiu Jader.

Nelson Mendes Carvalho é marceneiro desde 2005 e destacou a nova estrutura do parque. “Antes não dava para os caminhões transitarem devido às condições do acesso. Hoje comemoramos a ajuda do governo”, frisou Carvalho.

Os vereadores Cleuson Oliveira (Progressistas), Gilberto França da Silva (UB) e Roseno da Silva Melo (PSD) representaram a Câmara Municipal. Sidney Aparecido da Silva representou o prefeito de Acrelândia e a Associação Comercial local.

O evento fechou a agenda alusiva à Semana da Indústria.