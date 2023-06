Governo lota mais de 100 novos servidores da Polícia Civil em cidades do Acre

Após posse de mais de 130 servidores da Polícia Civil em Rio Branco que aconteceu na última segunda-feira (29), o governo do Acre publicou na edição desta quarta-feira (31) do Diário Oficial do Estado (DOE), a lotação dos novos agentes, peritos, escrivães e delegados.

Os mais de 100 agentes de polícia foram lotados nos municípios do interior do estado, como Senador Guiomard, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Xapuri, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Porto Walter, Jordão, Feijó, Tarauacá, Santa Rosa e outros.

Foram lotados também os novos peritos na capital Rio Branco e nos municípios como Brasiléia, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e delegados de polícia, escrivães.

Veja os nomes: