Governo publica editais de convocação para posse de novos servidores

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 22, cinco editais de convocação para posse de concursos públicos estaduais.

Os editais são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre), Polícia Civil (PCAC), Instituto Socioeducativo (ISE) e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

Os candidatos convocados de Rio Branco devem comparecer à posse na segunda-feira, 29, às 17h, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac). Os candidatos convocados de Cruzeiro do Sul devem comparecer à posse na terça-feira, 30, às 10h, no Teatro dos Náuas.

Para obter informações referentes aos concursos junto à Secretaria de Estado de Administração (Sead), deve-se entrar em contato das 8 às 12h ou das 14 às 17h, por meio do endereço eletrônico [email protected]

Confira aqui os editais:

Edital nº 027 – SESACRE – Convocação para a posse – 18-05-23.pdf

Edital nº 171 – PCAC – Convocação para a posse – 18-05-2023.pdf

Edital nº 065 – PCAC – Convocação para a posse – 18-05-2023.pdf

Edital nº 071 – ISE – Convocação para a posse – 18-05-23.pdf

Edital nº 033 – IDAF – Convocação para a posse – 18-05-2023.pdf