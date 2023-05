Governo recebe sindicato dos técnicos de enfermagem

Lideranças de sindicatos da área da saúde se reuniram nesta sexta-feira, 05, junto ao governo e outras autoridades para tratar sobre as questões envolvendo as necessidades dessa categoria e fazer negociações, após os atos de protesto dos técnicos de enfermagem.

SAIBA MAIS: Técnicos de enfermagem fazem ato nesta sexta em frente ao Palácio Rio Branco

Na ocasião, as partes puderam dialogar e apresentar suas propostas. A questão em foco foi a majoração dos plantões, referente aos reajuste no plantão emergencial e o reajuste no plantão dos técnicos em nível 7 da saúde, que inclui os técnicos em geral, da enfermagem, radiologia, laboratório e higiene dental, entre outros.

“Nós estamos aqui pelos nossos colegas técnicos, para defender os interesses deles, que também precisam ser incluídos nas decisões do governo”, ressaltou a presidente do Sindicato dos Profissionais e Auxiliares de Enfermagem e Enfermeiros do Acre (Spate), Alesta Costa.

Com as discussões, foi decidido a criação de um grupo de trabalho onde alternativas e propostas serão apresentadas para contemplar os técnicos da Saúde do Estado.

O secretário de governo, Alysson Bestene, reconheceu as reivindicações.“Nós preservamos um diálogo constante com as secretarias e sindicatos. É necessário muita responsabilidade, transparência, para conseguir amparar a todos”, disse o secretário.