Gramado da Arena da Floresta começa a ser trocado e previsão é mantida

Os trabalhos para a reforma da Arena da Floresta continuam e nesta quarta, 31, começou a troca do gramado. A praça esportiva foi inaugurada no fim de 2006 e o gramado sempre passou por ajustes e nunca foi completamente modificado.

Segundo técnicos da empresa responsável pela obra, foram adquiridas 32 mil placas de grama esmeralda, considerada ideal para o nosso clima.

Preparação do Solo

Antes do início do plantio da nova grama, os trabalhadores realizaram nos primeiros dez dias de trabalho um melhoramento na superfície da Arena com a troca do barro vegetal e a colocação de areia.

Sem partidas oficiais

A Arena da Floresta não recebe jogos oficiais desde 2022 e foi oficialmente fechada no dia de 13 janeiro deste ano por determinação do Ministério Público Estadual.

No fim de julho

O secretário adjunto de Esportes, Antônio Carlos Gouveia (Carlão), espera entregar a Arena da Floresta toda reformada na segunda quinzena do mês de julho.