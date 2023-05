Grupo BP Agronegócios marca presença no Rondônia Rural Show Internacional

O grupo BP Agronegócios marcou presença na 10ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná (RO), uma das maiores feiras ligadas ao empreendedorismo agropecuário da região norte do país. Com quase 50 anos no Acre, a BP foi uma das primeiras a trazer a genética zebu ao Estado.

A participação no evento foi feita num tom de parceria, em busca de novas tecnologias e aperfeiçoamentos para o empreendimento no Acre, pautado principalmente sob a matriz da sustentabilidade. Vocacionados na pecuária, nos últimos anos o grupo deu um passo além e está investindo na soja, no milho e no café.

“A virada dos nossos negócios foi no governo de Gladson Cameli, onde tivemos a possibilidade do plantio e hoje nós já estamos próximos de mil hectares de soja e milho. Acreditamos muito na agricultura e no agronegócio do Acre, por isso precisamos ser grandes parceiros do Governo e das Empresas de Rondônia”, disse Rodrigo Pires.

A participação do grupo BP se somou aos esforços de outros produtores acreanos, que também participaram da feira em Rondônia, juntamente sindicatos rurais, federações ligadas ao setor produtivo e secretarias do Estado.