Grupo de mulheres realiza roda de samba temática em Rio Branco

O grupo Moças do Samba, formado pelas cantoras Sandra Buh, Carol di Deus e Narjara Saab, realizam uma roda de samba temática em Rio Branco. Após uma sequência de 9 eventos financiados por projetos culturais de editais estaduais e municipais, agora as rodas de samba serão feitas de forma independente.

“Como uma roda de samba do porte da nossa é um evento que demanda bastante recurso financeiro, pois temos toda uma estrutura de som, pessoal trabalhando, músicos, iniciamos buscando empresas cujo perfil entendemos que teria a ver com o nosso trabalho para tentar parceria para nos ajudar a financiar a sonorização e tivemos a alegria de ter várias empresas que responderam positivamente ao nosso chamado”, disse Narjara.

O grupo iniciou as vendas com lote promocional, já esgotado, com valor de R$20,00 e desde o dia 20, os ingressos estão sendo vendidos à R$25,00 e podem ser adquiridos pelo telefone (68) 99941-7231. O evento acontece no Casarão, no Centro de Rio Branco, no dia 3 de junho, a partir das 19h30, com vendas de bebidas e churrasquinho, com o tema “Todas as Formas de Amor”.