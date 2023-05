Hariany posa de biquíni cavado e arranca suspiros dos fãs: “Gata”

A ex-BBB Hariany Almeida, de 25 anos, está sempre sensualizando nas redes com os cliques de biquínis que publica. Só no Instagram, a ex-sister coleciona mais de 10 milhões de seguidores.

Dia e noite, seus fãs bombardeiam as publicações com elogios e cantadas, e dessa vez não foi diferente. Na última quarta-feira (26), a famosa escandalizou em vídeo com peça ousada de banho.

Ex-sister esbanjou corpão cheio de curvas com peça PP