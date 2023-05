Que mulher! Helen Ganzarolli, influenciadora digital, apresentadora do SBT e modelo, deixou os seguidores simplesmente sem fôlego na tarde da última terça-feira (09).

A musa compartilhou alguns cliques em que surge com um roupão branco em seu quarto, enquanto aproveita para mostrar tanto sua boa forma quanto seu look. Atualmente, a celebridade já ultrapassou a marca de 5 milhões de seguidores em seu Instagram.

“Que Deus te abençoe te proteja da maldade do ser humano”, disparou um fã no campo de comentários. “Isso é uma gata”, apontou mais um, com emojis de coração.