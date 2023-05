Conhecido como um dos grandes historiadores do Acre e de Sena Madureira, o professor José Arnoldo Pereira Nunes, conhecido como Zezinho, precisou ser levado de Sena Madureira, interior do Acre, ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb) nesta terça-feira, 9, para realizar uma bateria de exames após registrar uma subida de pressão.

Segundo informações do irmão do historiador, João Nunes, que é empresário, Zezinho desmaiou devido a uma pressão arterial extremamente elevada, que chegou a 20. Apesar do diagnóstico dos profissionais de Sena Madureira ter descartado um infarto, a situação foi considerada preocupante e exigiu o encaminhamento do paciente para o hospital de Sena, onde ele foi reanimado, e posteriormente transferido para Rio Branco.