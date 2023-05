Homem com apelido de ‘Caveira’ queima rosto por estética

Um homem conhecido como “caveira” queimou o próprio rosto em nome da estética. O tatuador Fernando Franco de Oliveira, de 46 anos, é morador da cidade de Tatuí, em São Paulo. O procedimento realizado por Fernando é chamado de escarificação. Nele, são queimadas partes da bochecha e da testa para que formem cicatrizes personalizadas.

Caveira compartilhou os detalhes do procedimento nas redes sociais. “Foi bem louco! Passei a fazer essas modificações porque não tenho mais espaço no corpo pras tatuagens e os implantes não param na minha cabeça. Vi a técnica e estudei a anatomia do rosto pra fazer o ‘bagulho’ no meu estúdio. Eu mesmo fiz! Olha, sou resistente pra dor, mas doeu demais. Não é qualquer um que aguenta”, contou.

Apesar das recentes modificações, o gosto por procedimentos corporais considerados polêmicos já é antigo. Fernando possui 99% do corpo coberto e, em 2014, chegou a ganhar o título de “homem mais tatuado do mundo”.

O paulista também já mutilou o nariz e a orelha para se parecer com uma caveira, tatuou o interior dos olhos de preto, cortou a língua ao meio, colocou próteses que se parecem com chifres embaixo da pele e raspou os dentes para fixar próteses metálicas e pontiagudas que simulam dentes de vampiro.