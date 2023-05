Homem é preso após matar pinscher do vizinho com paulada na cabeça

Um jovem de 19 anos foi preso na tarde de terça-feira (9/5) após matar o cachorro do vizinho a pauladas, em Cocalinho (MT). O animal era de pequeno porte, da raça pinscher.

Segundo o boletim de ocorrência, o vizinho estava passeando com o cachorro quando os dois passaram pela calçada do suspeito, que pegou um pedaço de madeira e desferiu um golpe na cabeça do animal.

Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. Os policiais tiveram acesso a uma câmera de segurança que flagrou o momento do crime, mas as imagens não foram divulgadas.