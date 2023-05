Homem é preso vendendo droga em via pública em bairro de Rio Branco

Um homem identificado pelo nome de José Donizete de Freitas Lima, de 30 anos, foi detido pelos Policiais Militares do 3º Batalhão da Policia Militar do Acre (PMAC), na noite desta terça-feira, 02, após ter sido avistado saindo de uma residência em atitude suspeita, na Travessa Paraíba, no bairro Alto Alegre, na parte alta de Rio Branco (AC).

Ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir, mas foi perseguido e detido. Ao realizar a revista pessoal, os PMs encontraram com o traficante 11 trouxinhas de cocaína, 12 papelotes de skunk e R$ 118 oriundos das vendas dos entorpecentes.

José Donizete foi preso sob acusação de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as substâncias e o dinheiro apreendidos.