Homem que cultivava plantação de maconha em casa é preso no Acre

O que parecia uma moradia tranquila no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, era, na verdade, um local utilizado por um traficante de drogas para o cultivo de maconha. O plantio foi descoberto pela a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do núcleo de investigação Draco/Denarc, nesta sexta-feira (26). O “agricultor” foi preso em flagrante.

A Polícia já vinha investigando o traficante, que também faz parte de uma organização criminosa e gerenciava um ponto de venda de drogas.

“Além das prisões realizadas pelos agentes do núcleo, há um trabalho constante de levantamento de informações sobre criminosos que fomentam o tráfico, o que permite tirar essas pessoas de circulação e entregá-las à Justiça”, disse Heverton Carvalho, delegado titular do núcleo Draco/Denarc, responsável pela investigação e prisão do acusado.