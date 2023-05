Nesta quarta-feira (10) uma equipe da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de I.L.C, de 18 anos, que foi capturado no ramal da Divisa, cerca de 23 km da zona urbana da cidade de Feijó.

De acordo com a investigação, o preso mantinha relações sexuais com uma adolescente com 12 anos. A vítima e sua família declararam que I.L,C mantinha a adolescente presa, sob ameaça de morte. Além disso, foi apurado que I.L.C costumava agredi-la fisicamente todas as vezes que ela dizia ou tentava fugir.

“Os crimes sexuais são muito comuns na cidade de Feijó, sobretudo na zona rural, mas a Polícia Civil sempre buscou reprimir essas práticas delitivas”, destaca Railson Ferreira, delegado de polícia.