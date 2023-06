Homem que saiu para sacar dinheiro já está há 14 dias desaparecido

A família de Clemildo, conhecido como Nené, de 46 anos, pede ajuda para encontrar o homem, que está desaparecido desde a última terça-feira (16), quando foi visto pela última vez, no centro de Rio Branco.

VEJA: Homem desaparece após sacar dinheiro e ser perseguido no Centro de Rio Branco

Ele foi visto pela última vez na ponte Conorel Sebastião Dantas (ponte de concreto), por volta das 8h da manhã. De acordo com sua sobrinha, Ana Alice, ele saiu acompanhado de seu enteado no ônibus do Caquetá, para ir ao centro sacar dinheiro e consertar um celular.

O filho foi até uma farmácia, enquanto ele foi até uma assistência, próximo ao local. Foi então que o filho recebeu uma mensagem do pai dizendo que estava sendo seguido por dois homens. Desde então, Clemildo não foi mais visto e seu celular não deu mais sinal.

Clemildo enfrenta um quadro de depressão e ansiedade. A incerteza e a falta de notícias tornam a situação extremamente angustiante para a família. Um boletim de ocorrência já foi registrado.