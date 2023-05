Homem tenta matar travesti com 7 tiros, atira em policiais e é morto com tiro no coração

O motorista Marcos Ferreira da Costa, de 42 anos, morreu após desobedecer uma ordem de parada e trocar tiros com a polícia na noite deste sábado (6), próximo ao Batalhão de Trânsito, na Via Verde, na região da Corrente, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de Policiais Militares do 2° Batalhão, uma guarnição foi acionada via Copom para averiguar que o ocupante de um veículo modelo Honda Civic, de cor preto e placa QTJ-9C39, havia efetuado 7 tiros contra uma travesti nas proximidades do Estádio Arena da Floresta, mas a vítima não foi atingida.

Após receber a denúncia, várias guarnições foram deslocadas para fazer patrulhamento pela área e rapidamente uma viatura localizou o carro. Ao perceber aproximação dos militares, o motorista identificado como Marcos acelerou e fugiu em direção a Via Verde. Todas as guarnições foram destacadas para essa ocorrência e, durante a perseguição, Marcos disparou várias vezes com a pistola 380 contra os PMs, que revidaram tentando parar o veículo do suspeito.

Próximo a rotatória da Corrente, um dos tiros atingiu o pneu traseiro do Honda Civic e outro no braço esquerdo de Marcos, que entrou no corpo e atingiu o coração do homem. Após ser alvejado, o motorista perdeu a direção do carro e bateu na mureta de ferro que divide as duas pistas, próximo ao Batalhão de Trânsito.

Na abordagem, ao verificar que Marcos estava ferido por um dos tiros, os PMs acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou rápido no local, mas o condutor do veículo já estava sem vida.

Os próprios policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Depois da perícia no local, o corpo de Marcos foi recolhido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e foi encaminhado para sede, onde passará por exames cadavéricos.

O veículo foi removido por um guincho e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).