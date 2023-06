Horóscopo 2023: confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Câncer (21/06 – 22/07)

Carinho da família, conforto e proteção emocional darão serenidade e autoestima. Desafios na área financeira pedirão controle do orçamento e planejamento de novas despesas. Evite gastar dinheiro à toa. O foco numa viagem e nas necessidades básicas será o mais importante no momento. Finalize pendências e zere o passado. Um longo ciclo será finalizado com sucesso!