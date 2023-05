Horóscopo 2023: confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Câncer (21/06 – 22/07)

Aprofunde uma amizade e planeje uma viagem com antecedência. Empatia, confiança e emoção marcarão os encontros e interações de hoje. Com Lua e Vênus em seu signo, cuidar da imagem, do corpo, da família e dos seus recursos será fundamental. Evite gastos por impulso e avalie investimentos com calma. Não tome decisões precipitadas e evite riscos. Cultive a paz interior.