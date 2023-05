Horóscopo do dia: a previsão dos signos para esta quarta-feira

Signo de Áries

Suas relações do dia a dia, especialmente com colegas, podem passar por uma fase meio estranha emocionalmente, Signo de Áries, então é importante ter cuidado e respeitar a privacidade das pessoas para evitar treta. Dê uma segurada na pilha, viu?

Signo de Touro

Puxe o freio, Signo de Touro. Lua e Vênus andam meio tensas, então cuide para não faltar empatia nas suas relações, mas também não fique sensível demais, hein? Tente se colocar no lugar do outro, mas também cuide da sua privacidade e das suas emoções.

Signo de Gêmeos

Tá rolando um climão estranho entre a Lua e Vênus, Signo de Gêmeos. Então, fica a dica: é hora de segurar a onda e ter mais cuidado para não gastar além do que deve nos rolês de final de mês. Use essa energia para dar um \”up\” na qualidade da sua rotina.

Signo de Câncer

O mês está acabando com algumas frustrações emocionais, Signo de Câncer. É que a tensão entre a Lua e Vênus dificulta as relações e as tarefas do dia a dia. Tente não sobrecarregar os outros nessa fase delicada. Seja discreta, tente dar uma relaxada e aliviar a mente, tá?

Signo de Leão

A tensão entre a Lua e Vênus não está sendo fácil. E esse trânsito astrológico pode te deixar até meio fora da casa emocionalmente, Signo de Leão. Não fique imaginando problemas, tá? Diminua o ritmo e valorize o descanso, beleza? A essa altura do mês, ansiedade não vai te levar a lugar nenhum.

Signo de Virgem

Cuidado com as tretas, Signo de Virgem. A tensão entre a Lua e Vênus no céu pede que você pegue mais leve e aja de forma menos invasiva quando o papo é relacionamento. Se tiver que res…

Signo de Libra

Não estranhe se rolar uma frustração por falta de reconhecimento, Signo de Libra. A tensão entre a Lua e Vênus pode mexer um pouco com a sua autoestima. Mas ó: não fique remoendo as pendências do mês. Encare esses perrengues de forma mais prática e direta, tá?

Signo de Escorpião

Não deixe que um emocional desequilibrado atrapalhe a maneira como você lida com os desafios e como seu bem-estar, Signo de Escorpião. Foco no autocuidado e evite se expor demais. E o mais importante: segure a onda que maio se foi e logo mais a Lua entra no seu signo, trazendo novas vibes.

Signo de Sagitário

A Lua e Vênus ainda estão tensas, especialmente entre suas amizades. Esse trânsito astrológico indica que podem rolar umas tretas difíceis para resolver nos seus relacionamentos. Não force as coisas, signo de sagitário. Maio se foi e junho vem aí. Se recolha um pouco e cuide de si mesma.

Signo de Capricórnio

Fique de olho nas parcerias, Signo de Capricórnio. A Lua e Vênus estão tensas, e esse movimento sugere que você pode ter de lidar com alguns problemas por causa de ego ferido. Bora ser mais empática e colaborativa, mas sem deixar o orgulho atrapalhar.

Signo de Aquário

Às vezes a gente se frustra quando as coisas não saem como a gente gostaria, não é, Signo de Aquário? A tensão entre a Lua e Vênus pode fazer que você sinta uma certa falta de perspectiva. Mas relaxe e curta o presente, valorizando as coisas que ainda dá pra se resolver agora.

Signo de Peixes

Lua e Vênus andam meio estressadas, Signo de Peixes. Esse clima pesado indica que o ideal é ficar mais na sua. Assim você protege os seus interesses e fecha a porta para quem ainda faz questão de se meter na sua vida. Use este final de mês para fazer o que você realmente curte.