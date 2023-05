Hospital pede exame de necrópsia de cachorrinho que morreu durante cirurgia no Acre

Após a notícia do falecimento da morte da cachorra Sasha, da influenciadora Maykeline Maia, do perfil Divando, o Hospital Veterinário Lyon publicou uma nota com esclarecimentos e falou com o ContilNet sobre o ocorrido.

Segundo Bruna Belo, coordenadora do Hospital, a equipe está muito triste, visto que Sasha já era acompanhada pela clínica desde dezembro de 2022.

“Nós fizemos o protocolo anestésico, está tudo registrado e nossos procedimentos cirúrgicos são feitos por um veterinário cirurgião, por uma veterinária. Inclusive, a gente disponibilizou o nosso prontuário, a gente disponibilizou nossa ficha anestésica, porque é a nossa transparência. A gente tem confiança na qualidade do serviço que a gente oferece. Nós fazemos uma avaliação para identificar o que está acontecendo com aquele paciente”, explicou.

A coordenadora disse ainda que é feito, inicialmente, uma conversa com o tutor para mostrar quais são os riscos. “Mostramos as possibilidades de acontecer alguma coisa que a gente não consegue controlar, mas a gente tenta ao máximo fazer com que nenhum mal venha acontecer durante o procedimento”, disse.

Bruna afirmou que a equipe está tentando elucidar a causa e para isso, foi contratado um outro profissional, que não trabalha na instituição. “Nós chamamos um profissional de fora para fazer uma necrópsia, que é para identificar a causa, porque nós também queremos entender o que aconteceu e nós queremos solucionar esse caso, a gente fica muito triste também com a situação. Nós somos profissionais e nós nos apegamos aos nossos pacientes e temos responsabilidade naquilo que nós fazemos. Nesse momento só queremos fazer o que for possível para trazer o conforto para os tutores”, finalizou.