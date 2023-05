Humaitá e Rio Branco decidem o título Campeonato Estadual, no Florestão

Humaitá e Rio Branco decidem nesta segunda, 1º, às 16 horas, no Florestão, o título do Campeonato Estadual. O Tourão tem um melhor saldo de gols e por isso tem a vantagem do empate para ser bicampeão.

Eduardo será titular

Depois da boa atuação contra o Independência, o meia Eduardo voltará ao time titular do Humaitá na decisão. O atacante Felipinho também ganha uma vaga entre os titulares.

O Humaitá deve começar com: Tião, João Vitor, Jomar, Diego, Caetano; Dudu, Psica, Eduardo; Aldair, Alesson e Felipinho.

Joel é dúvida

Com uma lesão muscular, o volante Joel é dúvida no Rio Branco. O atleta fará um teste no Florestão para saber se joga a final. Léo Grajaú e Diego são as opções do técnico Ulisses Torres.

O Rio Branco deve iniciar a final com: Marcão, Espanhol, Bebê, Jonathan, Johnson; Joel (Léo Grajaú), Murilo, Dunha; Joãozinho, Marllon e Alefi.

Lima apita a final

José Costa Lima apita a final entre Humaitá e Rio Branco. Iago Nascimento e Verônica Severino serão os auxiliares.