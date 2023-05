Humaitá enfrenta o Trem em busca da recuperação no Brasileiro

Depois de ser derrotado na estreia, o Humaitá recebe o Trem, do Amapá, neste sábado (13), no Florestão, a partir das 16 horas, em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro da Série D. O Trem venceu a Tuna Luso, em Macapá, e joga para manter os 100% de aproveitamento.

Titulares definidos

O elenco do Humaitá fechou a preparação na manhã desta sexta-feira (12), no campo B da Federação de Futebol, com um treinamento tático.

O técnico Maurício Carneiro definiu a equipe com: Tião, Cássio, Yarles, André Luiz, Caetano; Dudu, Pedrinho Força, Felipinho; Índio, Ismael e Aldair.

Trem confiante

O Trem estreou goleando no Estadual do Amapá, na última quarta, e isso aumentou a confiança para o primeiro confronto fora de casa.

Os destaques do time amapaense são o meia Kariri e o atacante Leandro Cearense.

Árbitro do Amazonas

Freddy Rafael Lopez, do Amazonas, apita Humaitá e Trem. Os auxiliares vão ser Iago Bruno Carvalho e Verônica Severino.

Outro jogo

Na outra partida do grupo 1 do Brasileiro, o São Raimundo recebe o Águia de Marabá, do Pará, no Canarinho, em Boa Vista, Roraima.