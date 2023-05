Humaitá fecha preparação e Ismael será avaliado antes do embarque

Com um trabalho tático na manhã desta quinta-feira (18), no campo B da Federação de Futebol, o elenco do Humaitá fechou a preparação para a partida contra o Águia. O jogo será disputado no domingo (21), às 14 horas (hora Acre), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, no interior do Pará.

“Fechamos os trabalhos e a intenção é manter a mesma equipe da partida contra o Trem. Essa sequência é fundamental para termos um padrão e um time mais forte”, comentou o técnico Maurício Carneiro.

Ismael será avaliado

O atacante Ismael sentiu uma pancada no tornozelo e será avaliado pelo departamento médico do Tourão antes do embarque. Se for vetado, Jô ganhará a vaga de titular.

Na madrugada

A delegação do Humaitá embarca na madrugada desta sexta-feira (19), e chega em Marabá somente no sábado (20). A comissão técnica do Humaitá ainda vai avaliar se será realizado um treinamento na véspera da partida.