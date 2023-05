Humaitá terá estreias no duelo contra Nacional em Manaus pela série D

O técnico Maurício Carneiro comandou um treino tático na manhã desta quinta, 4, no campo B da Federação de Futebol, e definiu o Humaitá para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. O Tourão enfrenta o Nacional no domingo, 7, às 14 horas (hora do Acre), no estádio da Colina, em Manaus (AM).

Babal, Cássio, Brener, Douglas, Léo; Dudu, Pedrinho Força, Psica; Índio, Ismael e Felipinho.

“O Diego e o Caetano estão sentindo o desgaste da final do Estadual. Vamos movimentar o elenco e promover estreias. Quero o grupo completo no duelo contra o Trem no nosso primeiro jogo em casa”, explicou Maurício Carneiro.

Embarque na madrugada

O elenco do Humaitá embarca para Manaus na madrugada desta sexta, 5, e somente no sábado, 6, fará um treinamento leve. “Esse primeiro confronto será um grande desafio. Tentamos recuperar o grupo e entrosar os atletas contratados. O tempo foi curto, mas não adianta ficar lamentando”, avaliou o treinador.

Ismael confiante

O atacante Ismael, ex-Atlético um dos reforços do Humaitá, acredita em uma boa estreia e uma grande campanha no torneio nacional. “Trabalhamos bem durante toda a semana. Vamos chegar com um time competitivo para o jogo contra o Nacional”, disse Ismael.