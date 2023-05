Humaitá terá mudanças para duelo contra Nacional em Manaus

O Humaitá joga contra o Nacional neste domingo, 7, às 14 horas (hora Acre), no estádio da Colina, em Manaus, no Amazonas, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Tourão tenta esquecer a disputa do Estadual e sonha com uma grande campanha no torneio nacional.

Humaitá modificado

O técnico Maurício Carneiro comandou um treinamento na manhã desse sábado, 6, no CT do Manaus, e definiu a equipe com muitas mudanças. Babal será o goleiro titular e o garoto Igor Dias (Pose) ganha uma vaga no ataque.

O Tourão começa a partida com: Babal, Jojó, Yarles, Douglas, Léo, Dudu, Pedrinho Força, Felipinho; Índio, Ismael e Pose.

Nacional reforçado

Depois de cair na semifinal do Amazonense, a diretoria do Nacional acertou com o técnico João Carlos Cavalo. O atacante Iuri Tanque, artilheiro do Estadual com 8 gols pelo Manauara, será titular contra o Humaitá.

Árbitro do Pará

Djonaltan Costa, do Pará, apita o duelo na Colina. Dimmi Yuri e Alexsandro Lira, do Amazonas, serão os auxiliares.