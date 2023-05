Humaitá volta aos treinos e mira duelo contra Águia em Marabá

Depois da vitória diante do Trem, do Amapá, por 3 a 0 no último sábado, no Florestão, o elenco do Humaitá reapresentou-se ao técnico Maurício Carneiro e iniciou a preparação para o jogo contra o Águia. A partida será jogada no domingo, 21, às 14 horas (hora Acre), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, no interior do Pará.

“Teremos uma semana mais curta, mas faz parte do trabalho. Conseguimos uma boa vitória e agora é manter esse astral no trabalho porque teremos uma partida bem complicada em Marabá”, comentou Maurício Carneiro.

Treino pela manhã

O elenco do Humaitá realiza o segundo trabalho da semana na manhã desta terça, 16, a partir das 8 horas, no campo B da Federação de Futebol.

O treinador do Tourão terá o elenco completo para o duelo da 3ª rodada da Série D.

Viaja na sexta

A delegação do Humaitá viaja para Marabá na madrugada da sexta, 19, mas desembarca no interior do Pará somente no sábado, 20. “Vamos trabalhar, mas é preciso também descansar o máximo possível”, disse o treinador.