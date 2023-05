Após pescadores capturarem e matarem um jacaré de 4 metros no Rio Iquiri, em Senador Guiomard, interior do Acre, o Ibama anunciou que deverá abrir uma investigação para apurar o crime ambiental.

O vídeo da pesca do jacaré viralizou nesta quarta-feira (10). Nas imagens, os pescadores se gabam do ato. Um dos homens chega a montar em cima do animal morto e dar risada da situação.

“A gente pega assim jacaré, a gente pesca assim. Olha o que a gente faz. Só o pequeno, o neném, o grande nós vamos pegar mais tarde. Olha aqui o pé dele. Olha meu parceiro, olha a boca dele, do pequeno. Isso aqui é o trabalho que eu faço no Iquiri, para não rasgar a malhadeira”, disse.

“Isso aqui é o trabalho para não rasgar a malhadeira”, justifica outro.

Embora ainda não haja nenhuma representação formal, a superintendência do Ibama informou que após uma reunião a ser realizada nesta sexta-feira (12), a equipe do Ibama deverá tomar providências sobre o caso.

Veja o vídeo: