No último dia 21 de abril, duas balsas que faziam o transporte de 80 mil litros de biodiesel destinados à empresa que gera energia elétrica de Jordão, município isolado do Acre, naufragaram no Rio Tarauacá.

Nesta segunda-feira (8), o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima confirmou ao ContilNet que houve derramamento de óleo dentro da Reserva Alto Tarauacá. A assessoria do órgão informou que constatou o dano ambiental após investigação da equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

“Equipe do ICMBio constatou que houve naufrágio dentro da Reserva Alto Tarauacá e dano ambiental por derramamento de diesel”, disse a nota enviada ao ContilNet.

O ICMBio confirmou também que deverá emitir os autos de infração contra os responsáveis pelo crime ambiental.

Além do governo federal, o caso está sendo investigado também pelo Ministério Público do Acre. Em nota, o MP informou que o promotor titular de Tarauacá e que também responde por Jordão, Júlio César Medeiros, já iniciou o processo de investigação.

“Já foram instaurados procedimentos pela Promotoria Cível e pela Promotoria Criminal, para apurar crime ambiental, bem como infrações cíveis e administrativas, visando a aplicação de multas e sanções pelos órgãos fiscalizatórios competentes”, explicou.