Identificado o advogado preso pela PF suspeito de vender informações sigilosas

O advogado preso pela Policial Federal na manhã desta quarta-feira (3), cujo nome não foi inicialmente revelado pelo órgão por obediência à lei de abuso de autoridade, é Thalles Damasceno Magalhães de Souza, apurou a reportagem do ContilNet.

O advogado é acusado de chefiar um esquema cujo objetivo era a troca de informações sigilosas por vantagem pecuniária junto a seus clientes, geralmente pessoas sob investigação da própria PF.

De acordo com a PF, a prisão do advogado deu-se após a deflagração da Operação Policial Tricoat II, ocorrida na semana passada. Thalles Damasceno se dedicava a repassar informações sigilosas com intuito de impedir e embaraçar investigação em curso da contra Organização Criminosa acusada de lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas, informa a Polícia Federal.

Além de cumprir mandado de busca e apreensão em sua residência, a PF também fez uma batida no escritório do advogado, no bairro Cerâmica, em Rio Branco. As penas aos crimes atribuídos ao advogado podem resultar numa condenação de até 16 anos de prisão.